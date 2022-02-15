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16:50 15.02.2022

Столтенберг: Китай разом із РФ – дві авторитарні сили, які хочуть бачити світ, поділений на сфери впливу

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Столтенберг: Китай разом із РФ – дві авторитарні сили, які хочуть бачити світ, поділений на сфери впливу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Альянс має реагувати на зближення Росії та Китаю, які, будучи авторитарними силами, заперечують право суверенних держав на самовизначення.

Це випливає з його відповіді на відповідне запитання журналістів, озвучене у вівторок у Брюсселі на пресконференції.

Столтенберг констатував, що в НАТО відзначили зближення Пекіна та Москви останніми роками, зокрема проведення спільних навчань, спільну роботу на дипломатичній арені.

"Це реальність, яка є і яка впливає на нашу безпеку… Але що ми бачимо принципово, так це те, що дві авторитарні влади – Росія та Китай – діють разом. Їм не подобаються правила міжнародного порядку, вони не поділяють наші цінності, свободу, демократію. Це є причиною, через яку вони заперечують право суверенних демократичних націй обирати своє власне майбутнє. Вони хочуть світ, у якому великі сили можуть вирішувати, що малі можуть або не можуть робити", - переконаний він.

Водночас генсек зазначив, що НАТО "поважає суверенні демократичні рішення - чи це Фінляндія та Швеція, які не хочуть направляти запит на членство (в Альянсі - ІФ), або Україна, яка хоче направляти запит на членство".

"Це їхнє суверенне демократичне рішення, яке ми поважаємо. Але Росія та Китай – ні. Вони чітко заявили у спільній заяві, що вони не хочуть, щоб країни у світі могли мати свободу приймати свої власні рішення про своє власне майбутнє. Це демонструє фундаментальну різницю, коли йдеться про цінності, і в якому світі ми хочемо жити – у світі, в якому вільні демократичні нації живуть у мирі зі світовим порядком і де править верховенство права, або у світі сфер інтересів, де великі сили вирішують, що держави можуть робити", – пояснив Столтенберг.

Водночас він висловлюється за діалог із Пекіном.

"Нам потрібен діалог із Китаєм, щоб обговорювати контроль над озброєнням, зміну клімату. Це те, що ми робимо. Знаючи, що Китай зараз швидко розвиває нові ядерні можливості, ракети великої дальності, ультразвукові ракети, ми також маємо брати це до уваги", - додав генсек НАТО.

Теги: #рф #нато #китай #столтенберг
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