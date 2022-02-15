Ткаченко вважає фіналістку нацвідбору "Євробачення" Аліну Паш талановитою виконавицею, сподівається на позитивний результат ситуації

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що фіналістка національного відбору на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" Аліна Паш є талановитою виконавицею та сподівається, що ситуація навколо неї вирішиться найкращим чином.

"Талановита виконавиця. Мені не хотілося б, щоб ми як країна втратили можливість вкотре поборотися за перші місця. Сподіваюся, що все обернеться найкращим чином", - сказав Ткаченко на пресконференції у вівторок.

Він нагадав, що Суспільний мовник запросив інформацію у Державної прикордонної служби України щодо законності відвідування Паш Криму у 2015 році.

Міністр також нарікає на те, що навколо "Євробачення" в Україні періодично виникають скандали.

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів - 8 балів від журі та 7 балів від глядачів. Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє - співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 - від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися Roxolana, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після оголошення переможців через помилки ведучих в оприлюдненні результатів гурт Kalush Orchestra запідозрив "Суспільне" у фальсифікації балів, а також під час спілкування з журналістами заявив про можливість оскарження результатів у суді. Крім того, гурт має намір подати петицію на сайті президента України (з яким саме питанням поки що не відомо).

Ще один медіа-скандал навколо нацвідбору пов'язаний із тим, що переможниця конкурсу Аліна Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець".

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не має здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах, організованих державними органами, установами, суб'єктами господарювання країни-агресора після 15 березня 2014 року і не планує, не проводитиме анонсів відповідних виступів і у період до та під час проведення відбору, і в період після відбору до дати фіналу конкурсу, а також не здійснював в'їзд на територію/виїзд з території Криму чи окупованих територій Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.

У "Суспільному", у свою чергу, заявили, що мовник не має доказів порушення фіналісткою нацвідбору Паш правил відбору. Там запевнили, що Паш надала гарантії, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу: виступ у 2015 році був на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався з боку України. Було також оприлюднено відповідь Держприкордонслужби, яку телерадіокомпанії передала артистка. Пізніше "Суспільне" просило Держприкордонслужбу перевірити справжність цього документа, а також наголосило, що не укладатиме угоду про участь у "Євробаченні" з переможницею нацвідбору до завершення перевірки.

Співачка після фіналу журналістам заявила, що не порушувала державний кордон України, а також не виступала на концертах у Росії.

Крім того, у "Суспільному" наступного дня після нацвідбору пояснили причини та вибачилися за технічні проблеми під час прямого ефіру, а також запевнили у достовірності результатів конкурсу.

У 2021 році на "Євробаченні" Україну представляла електро-фольк група Go_A, які посіли п'яте місце у фіналі конкурсу. У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку із громадською критикою співачки Maruv через її виступ у Росії. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця нацвідбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться у Турині (Італія). Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.