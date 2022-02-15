Події

10:33 15.02.2022

Російські військові повідомили про початок повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань

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Російські військові повідомили про початок повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань

Підрозділи Західного та Південного військових округів у вівторок розпочинають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом, повідомили у Міноборони РФ.

"Підрозділи Південного та Західного військових округів, що виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні розпочнуть рух до своїх військових гарнізонів. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

"Низку заходів бойової підготовки, зокрема і навчання, виконано відповідно до плану. У міру завершення заходів бойової підготовки війська, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом до пунктів постійної дисклокації", - наголосив він.

США, інші країни НАТО та Україна заявляли про концентрацію російських військ біля українського кордону та про загрозу російського вторгнення до сусідньої країни.

Теги: #навчання #міноборони_рф
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