Події

06:51 15.02.2022

Глава МВС: Плани евакуації є, але справою кожного має стати тероборона

2 хв читати
Глава МВС: Плани евакуації є, але справою кожного має стати тероборона

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вбачає в територіальній обороні основу для захисту кожного населеного пункту й держави загалом.

В ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок увечері, відповідаючи на запитання про те, чи готова держава до безпечної евакуації людей у разі бойових дій, Монастирський сказав: "Щодо евакуації. Можу сказати, що, звісно, плани такі існують на папері".

Водночас він заявив: "Але насамперед я закликав би до здорової підготовки та вступу до лав територіальної оборони. Це правильна відповідь на будь-яку загрозу, яка є", - сказав він.

Міністр висловив упевненість у тому, що саме тероборона стане центром об'єднання в кожному населеному пункті та в державі загалом, дасть можливість бути "цілісною основою для захисту".

"Тероборона може і повинна стати справою кожного", - наголосив глава МВС.

Монастирський додав, що обговорював із міністром оборони можливість зміни кваліфікаційних вимог до вступу до лав тероборони.

Говорячи про протидію можливому зростанню криміналу у зв'язку із зовнішніми загрозами, міністр висловив думку про те, що запобігти цьому зможе "активна присутність поліції".

"Усі, хто повинен відповідати за безпеку, працюватимуть у посиленому режимі ці дні", - сказав глава МВС, нагадавши про перехід сил відомства на посилений варіант несення служби.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде поліція задіяна в допомозі військовим під час бойових дій, глава МВС сказав: "Насамперед сили безпеки, до яких належить поліція, повинні не допустити сценарію дестабілізації... Але якщо впроваджується воєнний стан, то всі сили безпеки й оборони надходять у розпорядження головнокомандувача, який визначає їхнє місце в обороні держави".

Теги: #евакуація #мвс #плани
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:05 14.02.2022
США готується відкликати всіх держслужбовців із Києва протягом двох діб

США готується відкликати всіх держслужбовців із Києва протягом двох діб

15:28 13.02.2022
Прем'єр Ізраїлю закликав співгромадян швидше залишити Україну

Прем'єр Ізраїлю закликав співгромадян швидше залишити Україну

12:37 12.02.2022
Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, консульство призупиняє роботу

Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, консульство призупиняє роботу

20:16 11.02.2022
МЗС Ізраїлю ухвалило рішення про евакуацію сімей дипломатів з України – посольство

МЗС Ізраїлю ухвалило рішення про евакуацію сімей дипломатів з України – посольство

19:35 11.02.2022
Підстав для евакуації документації держорганів поки що немає - Данілов

Підстав для евакуації документації держорганів поки що немає - Данілов

08:14 11.02.2022
Венедіктова про нібито евакуацію Офісу генпрокуратура до Львова: Ми всі залишаємось на місцях

Венедіктова про нібито евакуацію Офісу генпрокуратура до Львова: Ми всі залишаємось на місцях

13:15 08.02.2022
Інститут прописки перестає існувати в держорганах, про місце проживання можна повідомити в "Дії" - глава МВС

Інститут прописки перестає існувати в держорганах, про місце проживання можна повідомити в "Дії" - глава МВС

07:29 08.02.2022
Німеччина до 2045 року стане кліматично нейтральною за рахунок вітру, сонця та водню

Німеччина до 2045 року стане кліматично нейтральною за рахунок вітру, сонця та водню

07:16 07.02.2022
Глава МЗС Німеччини відвідає Україну, вирушить на лінію розмежування

Глава МЗС Німеччини відвідає Україну, вирушить на лінію розмежування

08:10 05.02.2022
У Прип'яті пройшли масові навчання підрозділів МВС

У Прип'яті пройшли масові навчання підрозділів МВС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США переносить тимчасово посольство з Києва до Львова

Зеленський започаткував День єднання 16 лютого 2022 року, який називають днем російського вторгнення в Україну

Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

У ВР зареєстровано проєкт постанови про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу про невизнання так званих ДНР та ЛНР

Україна не планує закривати повітряний простір, для цього немає підстав – секретар РНБО

ОСТАННЄ

Канада поставить Україні зброю

Глава Пентагону вирушає в турне країнами Європи

На Полтавщині вибухнув бензовоз, загинув водій

Пентагон обмірковує новий спосіб озброєння України

15 лютого: Яке сьогодні свято

Ахметов у середу буде у Маріуполі – прес-секретар

Підстав для запровадження в Україні воєнного стану та регулювання інформаційної сфери немає - Резніков

США переносить тимчасово посольство з Києва до Львова

Україна та Німеччина єдині в позиції небезпечності ескалації на українсько-російському кордоні для Європи та світу, заявив Зеленський

Про блокаду портів Чорного моря поки не йдеться - міністр інфраструктури України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА