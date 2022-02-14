Події

11:55 14.02.2022

Навігацію на Дніпрі планують відкрити з 1 березня

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Навігацію на Дніпрі планують відкрити з 1 березня

Навігацію на дніпровських шлюзах планують відкрити з 1 березня, повідомила асоціація "Ріки України" на своїй Facebook-сторінці.

"Перерву в навігації встановили для планових профілактичних та ремонтних робіт – орієнтовно вона мала тривати до 31 березня. Ініціатива відкрити шлюзи на місяць раніше запланованого засвідчує високий попит до річкових перевезень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що реалізація цих намірів дасть можливість вантажовласникам уже зараз готуватися до роботи на річці й ефективно використовувати її у своїй логістиці.

Теги: #дніпро #навігація
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