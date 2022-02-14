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06:33 14.02.2022

Посольство Франції в Україні радить співвітчизникам зробити запаси, але не дає рекомендації залишити країну

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Посольство Франції в Україні радить співвітчизникам зробити запаси, але не дає рекомендації залишити країну

Французький посол у Києві Етьєн де Понсен звернувся у неділю до своїх співвітчизників в Україні з посланням про ситуацію з безпекою.

"Очевидно, що ми постійно і на найвищому рівні стежимо за розвитком ситуації. Ми також щодня доводимо дуже точну інформацію про ситуацію до нашої паризької влади", - повідомив голова французької дипломатичної місії.

"Але на даному етапі ми не даємо спільної рекомендації французам, які мешкають в Україні, покинути країну", - заявив посол у своєму повідомленні.

Разом із тим посол дав рекомендацію французам, які проживають в Україні, стежити за станом їхніх особистих документів, і, крім того, "підготувати для будь-яких практичних цілей певний запас води, їжі та теплого одягу, а також переконатися, що бак...автомобіля повний чи навіть має певний додатковий резерв.

При цьому він підтвердив раніше поширену рекомендацію МЗС Франції громадянам відкласти будь-які, а не лише необов'язкові поїздки в Україну з "категоричним" застереженням щодо відвідин прикордонних районів та закликом "до підвищеної пильності в усій країні".

"Водночас жодних змін у позиції посольства. Ми всі тут на роботі та до ваших послуг. Консульський відділ продовжує приймати відвідувачів у звичайному режимі. Ми, звичайно, продовжуємо нашу підготовку до того, щоб бути готовими до будь-яких несподіванок", - заявив де Понсен.

 

 

Теги: #посольство #україна #рекомендації #франція
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