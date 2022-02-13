Байден і Зеленський домовилися продовжити дипломатичні зусилля та заходи щодо стримування у відповідь на нарощування потужності РФ біля кордонів України – Білий дім

Президент США Джозеф Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові в неділю погодилися з важливістю продовження дипломатії та заходів щодо стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності біля кордонів України.

"Президент Байден підтвердив прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками та партнерами відповідатимуть швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України. Два лідери погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування на нарощування Росією військової сили біля кордонів України", - наголошується в прес-релізі.