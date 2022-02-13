Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 410 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 410 млн 242 тис. 868, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 810 тис. 840 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю тих, хто заразився і помер, зберігають США, де виявлено 77 млн 707 тис. 349 інфікованих COVID-19, число летальних наслідків склало 919 тис. 255.

Друге місце за кількістю заражених, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 631 тис. 421, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 508 тис. 655.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 27 млн 434 тис. 286 осіб, з них померло 638 тис. 346.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок неділі 747,8. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 822 особи, Індії - 363, Бразилії - 2 тис. 968.