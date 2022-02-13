Канада тимчасово переводить своє посольство з Києва до Львова

Канада тимчасово переводить своє посольство з Києва до Львова у зв'язку з можливою загрозою російського вторгнення в Україну.

"Враховуючи погіршення безпекової ситуації, що триває, ми перенесемо наші операції у тимчасовий офіс у Львові і тимчасово припинимо роботу нашого посольства в Києві", - сказано в повідомленні міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі в Тwitter.

Водночас, за її словами, дипломатична присутність та активна участь Канади в Україні триватимуть.

Раніше повідомлялося, що Німеччина посилює заходи щодо гарантування безпеки своїх співробітників в Україні.