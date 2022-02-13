Події

07:02 13.02.2022

У Німеччині оберуть президента, як очікується, на вибори прийде Ангела Меркель

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У Німеччині оберуть президента, як очікується, на вибори прийде Ангела Меркель

Федеральні збори ФРН зберуться в неділю, 13 лютого, на вибори нового президента країни, нині цю посаду обіймає ексміністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр, він і є головним кандидатом на вакансію.

Як повідомляє сайт бундестагу, на виборах очікується присутність ексканцлера Ангели Меркель – якщо вона прийде, це стане її першим публічним заходом після закінчення терміну канцлерських повноважень.

Крім цього, федеральні землі направили до Федеральних зборів інших німецьких знаменитостей, наприклад, там буде присутній космонавт Олександр Герст, вірусолог Крістіан Дростен, футболісти національної збірної, виконавці шлягерів та актриси.

Штайнмаєр заявив про бажання висунутись на новий термін вже 28 травня минулого року, Соціал-демократична партія Німеччини підтримала його рішення. Потім про намір підтримати Штайнмаєра на виборах висловилися представники Вільної демократичної партії Німеччини ВДП, "Зелених" та партійного союзу ХДС/ХСС. Таким чином, дипломат і політик вже заздалегідь заручився підтримкою більшості в бундестазі та бундесраті – це дві палати, які складають у ФРН Федеральні збори.

Крім Штайнмаєра є ще три кандидати. Герхарда Траберта, лікаря з Майнца висувають "Ліві", права "Альтернатива для Німеччини" пропонує економіста, професора Макса Отте. Ще один кандидат запропонований партією "Вільні виборці" – це єдина жінка-кандидат, астрофізик Штефані Гебауер.

Федеральні збори цього разу складатимуться з 1 тис.472 учасників. Президента обирають на 5 років.

 

 

Теги: #президент #вибори #німеччина
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