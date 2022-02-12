Події

19:18 12.02.2022

Байден і Путін розпочали телефонну бесіду

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Байден і Путін розпочали телефонну бесіду

Президенти США та РФ Джозеф Байден та Володимир Путін у суботу розпочали телефонну розмову, передає Білий дім.

"Телефонна розмова президента Байдена з російським президентом Путіним розпочалася об 11:04 за східним часом (18:04 за Києвом)", - йдеться у повідомленні Білого дому, переданому американським ЗМІ.

Як повідомив напередодні прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, розмова відбувається на запит американської сторони.

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра (у суботу - ІФ) увечері за московським часом планується розмова двох президентів", - сказав представник Кремля.

 

 

Теги: #сша #росія #розмова #президенти
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