Байден і Путін розпочали телефонну бесіду

Президенти США та РФ Джозеф Байден та Володимир Путін у суботу розпочали телефонну розмову, передає Білий дім.

"Телефонна розмова президента Байдена з російським президентом Путіним розпочалася об 11:04 за східним часом (18:04 за Києвом)", - йдеться у повідомленні Білого дому, переданому американським ЗМІ.

Як повідомив напередодні прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, розмова відбувається на запит американської сторони.

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра (у суботу - ІФ) увечері за московським часом планується розмова двох президентів", - сказав представник Кремля.