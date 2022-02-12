Росія ухвалила рішення про "певну оптимізацію" штатів російських закордонних установ в Україні - МЗС РФ

Росія вирішила оптимізувати штати своїх закордонних установ в Україні зі збереженням основних функцій посольства та консульств, повідомляється на сайті МЗС РФ.

Зазначається, що посольство й консульства РФ в Україні "продовжать виконання своїх основних функцій".

У свою чергу пресаташе посольства РФ в Україні Денис Голенко повідомив "Інтерфаксу" (Interfax.ru): "Наразі посольство оптимізує штатний розклад і продовжує працювати у звичайному режимі".