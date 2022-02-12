Події

11:09 12.02.2022

Путін і Байден проведуть у суботу телефонну розмову з ініціативи американської сторони

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Путін і Байден проведуть у суботу телефонну розмову з ініціативи американської сторони

Президенти Росії та США Володимир Путін і Джо Байден з ініціативи американської сторони планують провести телефонну розмову в суботу, 12 лютого, повідомив журналістам прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра ввечері (у суботу) за московським часом планується розмова двох президентів", - сказав представник Кремля.

Пєсков наголосив, що "запиту передувало письмове звернення американської сторони".

Теги: #путін #розмова #байден
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