В Україні за добу виявили 38 212 нових випадків захворювання на Covid-19, одужали 19 943 людини, 265 померли

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 38 212 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужали 19 943 людини, 265 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"Понад 31 млн щеплень від COVID-19 зроблено в Україні з початку вакцинальної кампанії. За добу 11 лютого в Україні: зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 3 029, медпрацівників – 864). 74 038 осіб були вакциновані проти COVID-19, першу дозу отримали 20 260 осіб, другу дозу – 32 286 осіб, додаткову дозу отримали 725 осіб, бустерну дозу – 20 767. Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 753 особи; летальних випадків - 265; одужало – 19 943 людини", - зазначається в повідомленні в Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 11 лютого за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання на СOVID-19, 10 лютого - 41 694 нові випадки захворювань, 9 лютого виявлено 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 лютого кількість нових випадків коронавірусу досягла 27 851, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання, 4 лютого за добу виявили 43 778 нових випадків захворювання на СOVID-19, 3 лютого - 39 620 нових випадків захворювання, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 501 182 особи; одужало – 3 770 769 осіб; летальних випадків - 102 668.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 особи, з них отримали першу дозу – 15 561 671 особа, отримали дві дози – 14 932 864 особи, отримали додаткову дозу – 23 353 особи, бустерну дозу – 553 617 осіб. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.