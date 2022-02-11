Події

20:55 11.02.2022

США, Франція, ФРН і Канада знову підтвердили плани жорстких санкцій у разі атаки РФ на Україну - Кабмін ФРН

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США, Франція, ФРН і Канада знову підтвердили плани жорстких санкцій у разі атаки РФ на Україну - Кабмін ФРН

Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Канади Джастін Трюдо та канцлер ФРН Олаф Шольц у бесіді про ситуацію навколо України підтвердили плани накласти на Росію жорсткі санкції у разі порушення суверенітету України, повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

"Союзники сповнені рішучості ухвалити швидкі та жорсткі санкції щодо Росії, якщо дійде до подальшого порушення територіальної цілісності та суверенітету України", - написав він у Twitter за підсумками переговорів політиків у п'ятницю.

За словами Гебештрайта, всі дипломатичні зусилля зараз націлені на те, щоб "спонукати Москву до деескалації".

"Потрібно запобігти війні в Європі", - зазначив він.

 

 

Теги: #росія #санкції #німеччина #захід
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