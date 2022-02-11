Події

20:34 11.02.2022

Країни Балтії запросили у Білорусі пояснення щодо концентрації військ

2 хв читати
Країни Балтії запросили у Білорусі пояснення щодо концентрації військ

Литва, Латвія та Естонія запросили у влади Білорусі пояснень щодо незвичайної концентрації збройних сил, повідомило у п'ятницю агентству BNS литовське зовнішньополітичне відомство.

"Балтійські країни представили Білорусі питання про незвичайну концентрацію збройних сил для навчань на території Білорусі, чисельність військовослужбовців Росії та Білорусі, що беруть участь у навчаннях, задіяну військову техніку і плановане повернення військових підрозділів на місця їх звичайної дислокації", - йдеться в повідомленні МЗС Литви.

Запитання відправлені в середу, 9 лютого, Білорусь зобов'язана дати відповіді до п'ятниці, 11 лютого. "Ми закликаємо Білорусь поважати свої міжнародні зобов'язання та забезпечити інформацію про масштаб і характер військових навчань", - сказав голова литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс.

"Небажання прозоро і відповідно до взятих міжнародних зобов'язань надати інформацію про військові навчання та розміщення російських військових у Білорусі викликає законне занепокоєння у зв'язку з агресивними намірами Росії та Білорусі", - додав Ландсбергіс.

Як повідомляється, країни Балтії скористалися Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), що надається Віденським документом, про заходи зміцнення довіри та безпеки можливістю активувати механізм зниження ризику з III розділу цього документа у зв'язку з незвичайною військовою діяльністю.

Механізм зниження ризику Віденського документа ОБСЄ призначений для забезпечення консультацій та співпраці між країнами з метою зниження військових ризиків, забезпечення прозорості, запобігання військовим інцидентам.

10 лютого Росія та Білорусь розпочали великі маневри "Союзна рішучість-2022". Навчання в Білорусі, на які Росія перекинула низку частин та підрозділів Східного військового округу зі штатним озброєнням, триватимуть до 20 лютого.

 

 

Теги: #війська #білорусь #пояснення #балтія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 11.02.2022
У Держприкордонслужбі заявили, що не роблять винятків для громадян Білорусі під час перетину кордону

У Держприкордонслужбі заявили, що не роблять винятків для громадян Білорусі під час перетину кордону

16:03 10.02.2022
Посольство Білорусі направило до МЗС України ноту протесту у зв'язку із заміною у Дніпрі державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий

Посольство Білорусі направило до МЗС України ноту протесту у зв'язку із заміною у Дніпрі державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий

15:12 08.02.2022
Яблука з України, що поставляються до Білорусі, дешевшають через неможливість реекспорту до Росії - експерт

Яблука з України, що поставляються до Білорусі, дешевшають через неможливість реекспорту до Росії - експерт

07:29 07.02.2022
Лукашенко може несподівано проінспектувати білорусько-російські навчання

Лукашенко може несподівано проінспектувати білорусько-російські навчання

19:43 06.02.2022
Лукашенко заявив, що у разі ескалації на Донбасі білоруська армія діятиме так само, як і російська

Лукашенко заявив, що у разі ескалації на Донбасі білоруська армія діятиме так само, як і російська

06:40 06.02.2022
Лукашенко переконаний, що в Україні нема кому воювати з Білоруссю

Лукашенко переконаний, що в Україні нема кому воювати з Білоруссю

21:57 05.02.2022
На білорусько-російських навчаннях "Союзна рішучість" відпрацьовуватиметься південний напрямок

На білорусько-російських навчаннях "Союзна рішучість" відпрацьовуватиметься південний напрямок

19:44 05.02.2022
На кордоні Білорусі з ЄС утворилися черги із 4,3 тис. вантажівок

На кордоні Білорусі з ЄС утворилися черги із 4,3 тис. вантажівок

19:11 05.02.2022
Міноборони Білорусі повідомило про застосування комплексів ППО "Оса" на спільних з Росією навчаннях

Міноборони Білорусі повідомило про застосування комплексів ППО "Оса" на спільних з Росією навчаннях

19:08 04.02.2022
США почали перекидати в Європу підрозділи 82 повітряно-десантної дивізії

США почали перекидати в Європу підрозділи 82 повітряно-десантної дивізії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Салліван: Санкції проти РФ упровадять лише у разі її нападу на Україну

У Білому домі стверджують, що Росія може напасти на Україну під час Олімпійських ігор

МЗС Ізраїлю ухвалило рішення про евакуацію сімей дипломатів з України – посольство

РНБО розглянула питання про зовнішні та внутрішні ризики для України, зокрема ризики для морського судноплавства

Кількість членів тероборони в Україні має становити 2 млн осіб

ОСТАННЄ

Салліван: Санкції проти РФ упровадять лише у разі її нападу на Україну

МЗС Естонії рекомендувало громадянам країни покинути Україну

Білий дім закликає американців покинути Україну протягом 24-48 годин

У Білому домі стверджують, що Росія може напасти на Україну під час Олімпійських ігор

Громадянам Латвії рекомендували покинути Україну

США, Франція, ФРН і Канада знову підтвердили плани жорстких санкцій у разі атаки РФ на Україну - Кабмін ФРН

Президенти США та Єврокомісії провели відеоконференцію для обговорення агресії РФ проти України

Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

МЗС Ізраїлю ухвалило рішення про евакуацію сімей дипломатів з України – посольство

Сил для захисту Харкова у разі агресії РФ більше ніж достатньо

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА