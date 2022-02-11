Події

08:41 11.02.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 405,9 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 405,9 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок п'ятниці досягла 405 млн 993 тис. 573, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 788 тис. 906 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 77 млн 436 тис. 533 інфікованих COVID-19, кількість летальних випадків склала 915 тис. 617.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 536 тис. 137, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 507 тис. 177.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилися 27 млн. 135 тис. 550 осіб, з них померли 636 тис. 338 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок п'ятниці 745,3. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 812 осіб, Індії – 362, Бразилії – 2 тис. 959.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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