Події

20:34 10.02.2022

Французький вірусолог Люк Монтаньє, який відкрив ВІЛ, помер на 90-му році життя

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Французький вірусолог Люк Монтаньє, який відкрив ВІЛ, помер на 90-му році життя

Французький вірусолог, лауреат Нобелівської премії в галузі медицини Люк Монтаньє помер у віці 89 років, повідомляє в четвер газета "Монд".

Вчений отримав всесвітню популярність після того, як у 1983 році відкрив ретровірус ВІЛ.

Згідно з інформацією "Монд", Монтаньє пішов із життя ще 8 лютого, у лікарні в комуні Неї-сюр-Сен, поблизу Парижа. Проте інформацію про це мерія комуни офіційно підтвердила лише у четвер.

Монтаньє в різні часи працював в Інституті вірусології в Глазго, в Інституті радію в Орсі, Інституті Пастера. У 2008 році йому та його колезі Франсуазі Барре-Сінуссі присвоїли Нобелівську премію у галузі фізіології та медицини за відкриття ВІЛ. Однак пізні праці та заяви Монтаньє викликали суперечливі реакції у наукової спільноти, зокрема його критикували за антивакцинаторство.

 

 

Теги: #кончина #франція #вірусолог
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