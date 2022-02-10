Ініціатива Міненерго щодо зміни керівництва "Укргідроенерго" є перевищенням повноважень – компанія

Ініціатива Міністерства енергетики щодо розгляду доцільності перебування генерального директора ПАТ "Укргідроенерго" Ігоря Сироти на посаді, а також перевірка діяльності підприємства виходить за межі його повноважень, оскільки воно не є органом управління генкомпанії.

"Дії Міненерго з перевірки госпдіяльності товариства не входять до його компетенції і були здійснені з перевищенням повноважень та непередбаченим законодавством України способом. Те саме стосується розгляду питань призначення або звільнення на посаду генерального директора ПрАТ", – повідомляється на сайті "Укргідроенерго" у четвер.

У компанії пояснили, що раніше отримали лист про результати роботи створеної Міненерго у грудні 2021 року міжвідомчої робочої групи щодо перевірки її діяльності, але при цьому питань від цієї групи суспільство не отримувало, а його посадові особи чи будь-які інші працівники до роботи групи не залучалися.

Водночас там уточнили, що група була створена для перевірки діяльності "Укргідроенерго" з купівлі-продажу е/е, але безпідставно змінила предмет перевірки та розглядала питання, що перебувають поза її компетенцією.

При цьому в компанії назвали нелогічними викладені Міненерго у листі звинувачення у завданні збитків ПрАТ у результаті виконання спецзобов'язань щодо забезпечення е/е населення (ПСО).

"Розрахунок обсягу ПСО у розмірі 30% чистого прибутку здійснювало та виносило на розгляд уряду безпосередньо Міненерго. Саме в такому обсязі спецзобов'язання було затверджено постановою Кабміну та безумовно виконано "Укргідроенерго", – пояснили там.

Водночас "Укргідроенерго" наголосило, що в результаті ініційованої міністерством нової фінансової моделі ПСО (почала діяти з 1 жовтня 2021 року – ЕР) суспільство протягом останнього кварталу незаплановано втратило близько 4 млрд грн.

У компанії також зазначили, що низка викладених зауважень вже була оскаржена компанією в суді, після того, як їх у 2021 році включила до своїх висновків Державна аудиторська служба.

Крім цього, у компанії звернули увагу, що нині щодо генерального директора та інших посадових осіб відсутні будь-які кримінальні провадження, пов'язані зі зловживаннями та порушеннями в її роботі.

Зі свого боку, на брифінгу в четвер глава Міненерго Герман Галущенко, коментуючи ймовірність звільнення керівника "Укргідроенерго" та причетність до цього міністерства, відповів, що це питання розглядатиметься відповідно до чинного законодавства.

"За дорученням уряду було створено міжвідомчу робочу групу, яка провела перевірку діяльності підприємства та встановила певні факти, про які було поінформовано офіційно. А далі питання звільнення чи не звільнення розглядатиметься відповідно до чинного законодавства", – зазначив міністр.