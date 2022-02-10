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17:29 10.02.2022

Кличко відреагував на затримання "слуги народу" Трубіцина: Потрібно позбавлятися корупціонерів

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Кличко відреагував на затримання "слуги народу" Трубіцина: Потрібно позбавлятися корупціонерів

Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного бюро щодо необхідності проведення об'єктивного та всебічного розслідування можливого хабарництва депутата від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, якого затримали правоохоронці.

У своєму Telegram-каналі Кличко написав, що міська влада продовжуватиме позбуватися корупціонерів, незважаючи на партійні кольори та посади.

"Друзі! Розраховую на об'єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників, яких правоохоронці затримали на хабарі. Я завжди говорив і ще раз наголошую: ми позбавлятимемося корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І надалі допомагатимемо правоохоронним органам притягати до відповідальності таких "діячів". Незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії", - заявив Кличко.

За його словами, неупереджені та активні дії правоохоронців є запорукою дотримання законності та чітким сигналом тим, хто намагається обійти закон.

Як стало відомо 10 лютого, за корупційну діяльність було затримано депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина. Його обвинувачують в отриманні хабаря у розмірі 1 млн 260 тис. грн.

Раніше НАБУ повідомляло, що викрило на хабарі депутата Київради від "Слуги народу", але він втік на авто. Справу порушили щодо видачі дозволів на торгівлю в МАФах.

 

Теги: #кличко #корупція #трубіцин
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