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16:21 10.02.2022

Олігархи різного ступеня зашквареності по-різному постраждають від закону про деолігархізацію - глава Мін'юсту

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Олігархи різного ступеня зашквареності по-різному постраждають від закону про деолігархізацію - глава Мін'юсту

Закон про деолігархізацію, що вводиться в дію з 7 травня, має єдині інструменти для всіх олігархів, проте олігархи "різного ступеня зашквареності" постраждають від них по-різному, вважає міністр юстиції Денис Малюська.

"У нас є олігархи різного ступеня "зашквареності". Звісно, що по найбільш зазавзятих олігархах, які давно втратили бізнес-репутацію, репутаційні удари будуть менші, але, з іншого боку, вони можуть більше постраждати від інших інструментів, наприклад, від декларування контактів", – сказав міністр в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, зокрема, Ігор Коломойський може більше постраждати від декларування контактів із ним, ніж Рінат Ахметов.

Міністр не погодився з думкою, що закон і зусилля з розширення його обмежень за межами України – це прагнення зрівняти статус інших олігархів зі статусом Коломойського.

"Хто зараз звітує про зустрічі з Коломойським? Або хто зараз забороняє Коломойському фінансувати будь-яку політичну діяльність?", - пояснив Малюська, зокрема, свою позицію.

Він додав, що Дмитро Фірташ також має не так багато можливостей працювати на Заході: "Чому ми його прізвище не називаємо? По ньому теж менш боляче (вдарить) порівняно з іншими".

Міністр наголосив, що рамка писалася для всіх однаково: не так, що для одного будуть одні інструменти, для іншого - інші.

"Це як обмеження швидкості на дорогах: для водія "Феррарі" вони більш відчутні, ніж для водія "Таврії". Тому так, хтось постраждає більше, хтось постраждає менше, але закон один для всіх", - наголосив Малюська.

Міністр також закликав українських бізнесменів до однакової поведінки на західних ринках і в Україні. Глава Мін'юсту вважає, що деякі з них ведуть подвійну гру: виходячи на західні ринки, позиціонують себе як чесні бізнесмени з білим бізнесом, а в Україні залишаються реальними олігархами, котрі фінансують політиків, пов'язаних із корупцією, втручаються в роботу держапарату і формують свідомість громадян через медіа.

"Тобто, виходьте на західні ринки – будь ласка, виходьте, ніхто не заважає, але поводьтеся всередині країни, як бізнес, а не як олігархи", – констатував Малюська.

Як повідомлялося, закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, що мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" встановлює чотири критерії, у разі відповідності трьом з яких бізнесмен потрапляє до реєстру олігархів. Ідеться про залучення до політики, володіння медіа, значними економічними активами (згідно із законопроєктом – 1 млн прожиткових мінімумом, або приблизно 248 млн грн, або майже $90 млн) та монополіями.

Наприкінці січня цього року Малюська зазначав, що ознакам "очевидного олігарха" сьогодні відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, цей орган може визначити перших олігархів на засіданні 20-25 травня.

Теги: #мінюст #олігархи #малюська
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