Підозру депутату Київради Трубіцину погоджено, його затримали

Підозру депутату Київради від фракції "Слуга народу" Владиславу Трубіцину погоджено, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), також повідомлено про підозру ще п'ятьом фігурантам цієї справи.

"Інкримінується отримання неправомірної вигоди.... Шестеро людей, серед них - депутат Київської міськради, голова постійної комісії з питань благоустрою... Також це керівники комунальних підприємств, діяльність яких пов'язана з розміщенням МАФів", - сказав директор НАБУ Артем Ситник у четвер на прес-конференції в Києві, коментуючи інформацію про затримання Трубіцина та ще кількох столичних чиновників.

За його словами, на сьогодні погоджено шість підозр стосовно всіх фігурантів справи. "Наразі ці підозри вручаються", - сказав Ситник.

У свою чергу в.о. керівника САП Максим Грищук додав, що "депутата міськради... затримали вчора, близько 17 години, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання; зараз їдуть до нього проводити слідчі дії, вручати повідомлення про підозру".

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради.

"Депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП та заступниками директорів двох КП та наближеної до депутата особи організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній та забезпечення безперешкодного використання цих точок. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах. За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік. Зазначених осіб було викрито під час передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн грн", - ідеться в повідомленні САП.