Події

14:03 10.02.2022

Підозру депутату Київради Трубіцину погоджено, його затримали

2 хв читати
Підозру депутату Київради Трубіцину погоджено, його затримали

Підозру депутату Київради від фракції "Слуга народу" Владиславу Трубіцину погоджено, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), також повідомлено про підозру ще п'ятьом фігурантам цієї справи.

"Інкримінується отримання неправомірної вигоди.... Шестеро людей, серед них - депутат Київської міськради, голова постійної комісії з питань благоустрою... Також це керівники комунальних підприємств, діяльність яких пов'язана з розміщенням МАФів", - сказав директор НАБУ Артем Ситник у четвер на прес-конференції в Києві, коментуючи інформацію про затримання Трубіцина та ще кількох столичних чиновників.

За його словами, на сьогодні погоджено шість підозр стосовно всіх фігурантів справи. "Наразі ці підозри вручаються", - сказав Ситник.

У свою чергу в.о. керівника САП Максим Грищук додав, що "депутата міськради... затримали вчора, близько 17 години, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання; зараз їдуть до нього проводити слідчі дії, вручати повідомлення про підозру".

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили на отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради.

"Депутат Київради у змові зі своїм помічником, директором КП та заступниками директорів двох КП та наближеної до депутата особи організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній та забезпечення безперешкодного використання цих точок. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах. За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік. Зазначених осіб було викрито під час передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн грн", - ідеться в повідомленні САП.

Теги: #набу #підозра #сап #трубіцин
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 09.02.2022
"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

"Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина

18:55 09.02.2022
НАБУ та САП викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на хабарі

НАБУ та САП викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на хабарі

16:54 09.02.2022
Януковичу повідомили про підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління держохорони до дезертирства

Януковичу повідомили про підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління держохорони до дезертирства

09:54 09.02.2022
Правоохоронці повідомили про підозру в розкраданні 2,5 млн грн ексголові тендерного комітету департаменту соцполітики КМДА та одному з підрядників

Правоохоронці повідомили про підозру в розкраданні 2,5 млн грн ексголові тендерного комітету департаменту соцполітики КМДА та одному з підрядників

08:56 05.02.2022
Тимчасова повірена у справах США Квін закликала комісію з обрання керівника САП припинити слухати корумповані інтереси

Тимчасова повірена у справах США Квін закликала комісію з обрання керівника САП припинити слухати корумповані інтереси

07:48 05.02.2022
Лісничих на Донеччині підозрюють у незаконному вирубуванні дерев на півмільйона гривень

Лісничих на Донеччині підозрюють у незаконному вирубуванні дерев на півмільйона гривень

19:07 03.02.2022
Засідання комісії з обрання керівника САП у четвер не відбулося через відсутність кворуму

Засідання комісії з обрання керівника САП у четвер не відбулося через відсутність кворуму

14:57 03.02.2022
Нардепа Кузьміних оголошено в розшук через систематичну неявку до правоохоронців – НАБУ

Нардепа Кузьміних оголошено в розшук через систематичну неявку до правоохоронців – НАБУ

07:42 03.02.2022
Чиновниці АТ "Укрпошта" повідомили про підозру за розкрадання марок на суму майже 800 тис. грн

Чиновниці АТ "Укрпошта" повідомили про підозру за розкрадання марок на суму майже 800 тис. грн

17:32 02.02.2022
У САП повідомили деталі справи щодо підозри депутата Кузьміних у хабарництві

У САП повідомили деталі справи щодо підозри депутата Кузьміних у хабарництві

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

У Кривому Розі відбуваються навчання СБУ, біля мерії здійснили плановий вибух

Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

Генсек НАТО заявив, що РФ продовжує нарощувати сили біля України, і знову запросив Москву до діалогу

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки

ОСТАННЄ

Глава Мін'юсту не бачить реальних спроб позбавитися статусу олігарха

Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

Боррель заявив, що направив відповідь ЄС на листа Лаврова щодо гарантій безпеки

У Кривому Розі відбуваються навчання СБУ, біля мерії здійснили плановий вибух

Мін'юст збереже баланс між державними та приватними виконавцями – Малюська

Литва відновлює програми реабілітації українських солдатів - Шимоніте

Правоохоронці перевіряють інформацію про нібито мінування ТЦ у низці міст України

Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

Генсек НАТО заявив, що РФ продовжує нарощувати сили біля України, і знову запросив Москву до діалогу

Рішення РФ блокувати акваторії морів під приводом навчань загрожує суверенітету України в територіальних водах – ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА