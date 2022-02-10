Події

09:55 10.02.2022

У Києві затримано завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль - СБУ

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У Києві затримано завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль - СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Києва, завербованого представниками однієї з білоруських держструктур, під час спроби підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

Як зазначено в повідомленні на сайті спецслужби у четвер уранці, для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

СБУ встановила, що зловмисник удавався також до залякування представників ЗМІ та іноземних громадян, для чого наносив написи з погрозами та провокаціями біля їхніх приміщень на території Києва та поширював повідомлення про мінування, він також причетний до організації несанкціонованих мітингів поблизу закордонних дипломатичних представництв.

"За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньополітичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь. Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців із прикордонних районів", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, його завербували через одну з анонімних груп месенджера Telegram. Для зв'язку з кураторами він використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. За проведення підривної діяльності він отримував із-за кордону гроші на свою банківську картку.

Стосовно зловмисника відкрито кримінальне провадження за ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Теги: #сбу #теракт #затримання #агент
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