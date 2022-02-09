Події

16:30 09.02.2022

Влада Швеції зняла майже всі обмеження щодо стримування пандемії COVID-19

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Влада Швеції зняла майже всі обмеження щодо стримування пандемії COVID-19

Влада Швеції скасувала вакцинні паспорти, обмеження на зібрання людей у громадських місцях і скорочені робочі години в барах і кафе, передає в середу агентство Associated Press (AP).

Проте залишилися три рекомендації: особи 12 років і старше мають вакцинуватися проти COVID-19, ті, хто має симптоми коронавірусу, повинні залишатися вдома, а невакциновані дорослі мають уникати натовпів людей і великих заходів у закритих приміщеннях.

Крім того, у Швеції призупинили тестування на COVID-19 навіть серед тих, хто має симптоми захворювання, зазначає AP.

Починаючи з середи, лише медичні працівники, працівники соціальної сфери та найбільш вразливі особи матимуть право на безкоштовне ПЛР-тестування, якщо в них помічено симптоми захворювання, передає AP.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у Швеції за час пандемії діагностували понад 2,3 млн випадків зараження коронавірусом. Померли понад 16,2 тис. інфікованих.

Теги: #обмеження #швеція
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