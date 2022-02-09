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08:33 09.02.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 400 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 400 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок середи досягла 400 млн 810 тис. 109, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 764 тис. 461 людина.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 77 млн 51 тис. 506 інфікованих COVID-19, кількість летальних наслідків склала 908 тис. 820.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 410 тис. 976, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 505 тис. 279.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 26 млн 793 тис. 497 осіб, з них померло 634 тис. 118.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок середи 741,9. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 791 особа, Індії – 360, Бразилії – 2 тис. 949.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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