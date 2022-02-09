В Україні за добу виявили 38 257 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 38 257 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 8 лютого в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 308, медпрацівників – 1 076); 72 007 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 осіб, другу дозу – 31 007 осіб, додаткову дозу отримали 688 осіб, бустерну дозу – 19 100 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано 4 385 осіб; летальних випадків - 240; одужали 17 063 людини", - зазначається в повідомленні в Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 8 лютого зафіксовано було 34 353 нові захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19, 6 лютого кількість нових випадків коронавірусу досягла 27 851, 5 лютого за добу виявили 42 533 нові випадки захворювання на СOVID-19, 4 лютого на коронавірус захворіло 43 778, 3 лютого за добу виявили 39 620 нових випадків захворювання СOVID-19, 2 лютого за добу виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус, 1 лютого за добу виявили 30 768 нових випадків захворювання на СOVID-19, 31 січня було виявлено 22 026 нових випадків захворювання, 30 січня – 24 508 нових випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 380 047 людей; одужали 3 713 348; летальних випадків – 101 887.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 499 220 осіб, з них отримали першу дозу 15 499 218 осіб, отримали дві дози – 14 840 450 осіб, отримали додаткову дозу – 21 563 особи, бустерну дозу – 493 303 особи. Загалом проведено 30 854 534 щеплення.