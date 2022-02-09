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07:27 09.02.2022

Британське МЗС зазнало потужної кібератаки на початку року

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Британське МЗС зазнало потужної кібератаки на початку року

Міністерство закордонних справ Великої Британії на початку 2022 року зазнало серйозної кібератаки і було змушене вдатися до послуг приватної компанії для розслідування того, що сталося, повідомляє портал The Stack з посиланням на тендерні документи, розміщені на сайті уряду.

"Відомство стало жертвою серйозного інциденту в галузі кібербезпеки, деталі не можуть бути розкриті", - йдеться у документі.

Згідно з документами, до розслідування інциденту залучили експертів із консалтингової компанії BAE Systems Applied Intelligence. За роботу компанія отримала 467 тисяч фунтів стерлінгів (майже $633 тисяч).

Документ міністерства було опубліковано ще 4 лютого, проте британські ЗМІ повідомляють про це у вівторок. Порталу The Stack не вдалося отримати коментар відомства щодо розміщених онлайн документів про тендер. Автори публікації також зазначають, що британське МЗС не повідомляло про атаку публічно.

 

 

Теги: #мзс #британія #кібератака
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