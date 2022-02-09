Радник президента США з нацбезпеки та генсек НАТО обговорили готовність продовжувати діалог із Росією щодо ситуації навколо України

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван поговорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Білий дім.

"Вони обговорили готовність США та НАТО продовжувати діалог з Росією, щоб знайти дипломатичний шлях до деескалації", - йдеться у повідомленні.

"Вони також наголосили на готовності союзників захищатися від будь-якої загрози території союзників по НАТО, зокрема шляхом зміцнення східного флангу", - додали в адміністрації президента США.

Зазначається, що під час розмови сторони наголосили на прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України.