Події

21:08 08.02.2022

Влада США вилучила вкрадені в 2016 році біткойни на суму $3,6 млрд

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Влада США вилучила вкрадені в 2016 році біткойни на суму $3,6 млрд

Міністерство юстиції США вилучило біткойни, вкрадені восени 2016 року зі світової криптовалютної біржі Bitfinex, на загальну суму $3,6 млрд і заарештувало двох громадян США, яких обвинувачують у їх викраденні.

Влада змогла отримати понад 94 тис. біткойнів із вкрадених 119,8 тис. Загальна сума викрадених цифрових активів зараз оцінюється в $4,5 млрд, пише CNBC. Мін'юст назвав вилучену суму рекордною в історії.

П'ять з половиною років тому збитки від крадіжки біткойнів становили $65 млн, курс криптовалюти тоді коливався близько $500. Увечері у вівторок біткойн торгується на рівні $42 891.

Також правоохоронні органи заарештували двох людей - Іллю Ліхтенштейна та його дружину Хітер Морган. Їм пред'явлено обвинувачення у змові з метою відмивання коштів, максимальне покарання за цією статтею – 20 років ув'язнення. Також їх обвинуватили у змові з метою обману влади США, за що вони можуть отримати ще по 5 років ув'язнення.

За оцінкою аналітичної компанії Chainalysis, минулого року хакери вкрали криптовалюти на суму $14 млрд.

 

 

Теги: #сша #хакери #розслідування #біткойни
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