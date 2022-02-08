Події

07:52 08.02.2022

США та ЄС працюватимуть над додатковими поставками ЗПГ у разі перебоїв роботи газопроводів - заява

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США та ЄС працюватимуть над додатковими поставками ЗПГ у разі перебоїв роботи газопроводів - заява

Влада США та ЄС має намір спільно працювати над тим, щоб у разі перебоїв з постачанням газу трубопроводами мати можливість компенсувати це за допомогою ЗПГ, йдеться в заяві, поширеній Держдепартаментом за підсумками Ради США та ЄС з енергетичних питань.

"Ми вирішуємо питання, пов'язані з впливом геополітики та проблеми клімату на ринки енергетики. ЄС і США мають намір працювати разом над тим, щоб ринки ЗПГ були здатні надати додаткові, більш різноманітні поставки у разі перебоїв у короткостроковій перспективі постачання газу трубопроводами", - йдеться в документі.

Крім того, в заяві сказано, що ЄС і США визнають наявність кіберзагроз, що ростуть, енергетичній інфраструктурі.

Теги: #сша #єс #співпраця #енергетика
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