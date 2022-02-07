Події

11:17 07.02.2022

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 450 тис. осіб

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Бустерну дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 450 тис. осіб

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 450 тис. людей, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок.

За його словами, загалом із початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 30,7 млн щеплень від COVID-19, одну дозу отримали 15,5 млн осіб, дві дози - 14,8 млн осіб.

"Тенденція до госпіталізацій залишається незмінною: майже всі, хто перебуває на лікарняних ліжках, особливо на реанімаційних, невакциновані", - наголосив міністр.

Теги: #україна #бустерна_доза
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