Події

12:09 07.02.2022

У Вінниці викрили злочинне угруповання, яке продавало зброю та боєприпаси

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У Вінниці викрили злочинне угруповання, яке продавало зброю та боєприпаси

Співробітники Служби безпеки України під час масштабної спецоперації у Вінницькій області нейтралізували злочинне угруповання, яке займалося збутом зброї та боєприпасів.

Як повідомляє пресслужба СБУ у понеділок, серед вилученого у зловмисників - автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати. Під час спроби їх збуту лідерів банди затримали.

"До складу угруповання входило декілька осіб, зокрема зловмисники, яких раніше притягували до відповідальності за скоєння тяжких злочинів. Встановлено, що вони постачали вогнепальну зброю та боєприпаси іншим представникам кримінальних кіл", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в рамках контролю за скоєнням злочину співробітники СБУ задокументували серію епізодів протиправної діяльності, а під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили два автомати АКС-74 та АКМС із чотирма спорядженими магазинами, три гранати Ф-1 та РГН, вісім пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган, майже 300 патронів до стрілецької зброї, засоби зв'язку та гроші, отримані злочинним шляхом.

"Вилучені засоби ураження направлено на експертизу", - зазначають у спецслужбі.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Затримання лідерів злочинного угруповання проводилося із залученням бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ. Продовжуються невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності, зокрема джерел надходження зброї до учасників банди", - підсумували в СБУ.

Теги: #сбу #угруповання #вінницька_область
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