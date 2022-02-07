Події

10:18 07.02.2022

Глава МЗС Франції перед поїздкою до Москви та Києва провів розмову з главами МЗС Швеції та Фінляндії

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Глава МЗС Франції перед поїздкою до Москви та Києва провів розмову з главами МЗС Швеції та Фінляндії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан перед поїздкою до РФ та України обговорив ситуацію з деескалацією з главою МЗС Швеції Анн Лінде та главою МЗС Фінляндії - Пеккою Гаавісто (Pekka Haavisto).

"Перед моєю поїздкою разом із президентом Франції Еммануелем Макроном до Москви та Києва обмінялися погодженнями з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та моїм шведським колегою Анн Лінде і фінським - Пеккою Гаавісто. Єдність, твердість, деескалація", - написав міністр у своєму Twitter.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок 7-8 лютого та підтвердив намір добиватися деескалації навколо України в рамках "нормандського формату". 7 лютого у Києві чекають на Бербок.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) має намір відвідати Київ 14 лютого, де зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Після цього, 15 лютого, Шольц вирушить до Москви, де відбудеться його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

За даними видання, напередодні візиту до України та РФ, 7 лютого, канцлер Німеччини перебуватиме у Вашингтоні, де обговорить ситуацію навколо України із президентом США Джозефом Байденом.

Як повідомлялося, 8 лютого очікується візит до України президента Франції Макрона.

Теги: #розмова #міністри #дріан
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