В Україні очікується незначне потепління, місцями мокрий сніг з дощем

Найближчої доби погоду над територією України визначатиме атмосферний фронт і тепла повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 7 лютого, у західних областях помірний, вдень у північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий мокрий сніг та дощ, на Закарпатті значні опади; на решті територій без суттєвих опадів.

На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях, вдень місцями в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях місцями 1-3° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині 5-10° тепла.

У Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовини, температура вночі та вдень 2-7° морозу.

У Києві в понеділок вночі без суттєвих опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 7 лютого найвища температура вдень (+9,2°) була в 2004 році, найнижча вночі (-32,2°) в 1929 році.

У вівторок вночі, 8 лютого, в Україні, крім більшості західних областей, вдень у східних та південно-східних областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті територій без суттєвих опадів. Температура вночі і вдень від 3° морозу до 2° тепла, в південних, східних областях, вдень і на крайньому заході 0-5° тепла, в Криму до 8° тепла.

9 лютого вночі в Україні, крім південних і більшості центральних областей, вдень на північному сході країни невеликий мокрий сніг, на решті території без суттєвих опадів.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у західних, південно-західних областях до 8° тепла (вночі у західних, вдень у північно-східних областях близько 0°).

У Карпатах невеликий, вночі 9 січня помірний сніг, температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південних, західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у вівторок хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, Вдень без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура 8 лютого вночі та вдень близько 0°; 9 лютого вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.