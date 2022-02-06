Події

07:47 06.02.2022

Запуск ракети американської компанії Astra із чотирма мінісупутниками перенесено на добу через проблеми на стартовому комплексі

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Запуск ракети американської компанії Astra із чотирма мінісупутниками перенесено на добу через проблеми на стартовому комплексі

У зв'язку з технічними проблемами на стартовому комплексі запуск легкої американської ракети-носія Rocket 3.3 з чотирма дослідницькими кубосатами, який планувався в суботу, перенесено на добу, повідомила каліфорнійська компанія-розробник Astra Space.

За інформацією компанії, перенесення викликане відмовою обладнання на стартовому комплексі, яке забезпечує супровід запуску.

"Вікно для запуску завтра відкривається о 10:00 за часом Тихоокеанського узбережжя США (22:00 за Києвом)", - йдеться у повідомленні компанії.

Запуск передбачається здійснити зі стартового майданчика SLC-46 на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

У рамках місії компанії ELaNa 41 вартістю $3,9 млн, яку спонсорувало NASA, на 500-кілометрову сонячно-синхронну орбіту мають бути виведені чотири супутники, створені студентами низки американських університетів, а також американським космічним агентством, - BAMA-1, INCA, QubeSat та R5-S1.

Апарат BAMA-1 створено Університетом Алабами. На ньому планується відпрацювати технологію екстреного сходження супутника з орбіти. Кубосат INCA розроблено держуніверситетом штату Нью-Мексико. Він призначений для метеодосліджень. QubeSat Університету Каліфорнії випробовуватиме квантові гіроскопи. RS-51 створено у Космічному центрі NASA імені Джонсона для випробування перспективних технологій мінісупутників.

Свій перший успішний запуск компанія здійснила у жовтні минулого року. Тоді ракета-носій Rocket 3.2 стартувала на орбіту з експериментальним апаратом на користь Космічних сил США з Тихоокеанського космічного комплексу на острові Кад’як (штат Аляска).

До цього американський космічний стартап Astra Space, який розпочав випробування своїх легких носіїв у 2018 році, не здійснив жодного успішного запуску. Усі вони були або невдалими, або частково вдалими.

Носій Rocket є двоступінчастою ракетою з п'ятьма двигунами. Він має виводити на 500-кілометрову сонячно-синхронну орбіту до 150 кг корисного навантаження. Довжина ракети становить лише 11,6 метрів і може транспортуватись у контейнері на будь-який стартовий комплекс.

За словами генерального директора компанії Кріса Кемпа, висока економічність ракети може дозволити Astra Space посісти серйозні конкурентні позиції на ринку космічних запусків. За твердженням компанії, її ракета буде найбільш простим і найбільш технологічним носієм у світі. Вартість одного старту становить близько $2,5 млн, проти запуску ракети важкого класу Falcon 9 компанії SpaceX, що оцінюється більш ніж у $60 млн.

Компанія Astra брала участь у конкурсі Агентства перспективних дослідницьких проектів у галузі оборони (DARPA) Міноборони США щодо створення легкого носія для виконання термінового виведення на орбіту вантажу, який замовляється Пентагоном, як мінімум, за три-чотири доби до старту.

"Ми хочемо отримати можливість запускати корисне навантаження на орбіту в стислі терміни, без попереднього повідомлення про корисне навантаження, орбіту або місце запуску", - сказав тоді Тод Майстер, менеджер відділу з тактичних технологій програми DARPA Launch Challenge.

 

 

Теги: #сша #ракета #перенесення #astra
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