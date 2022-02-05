Події

07:48 05.02.2022

Лісничих на Донеччині підозрюють у незаконному вирубуванні дерев на півмільйона гривень

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Лісничих на Донеччині підозрюють у незаконному вирубуванні дерев на півмільйона гривень

Майстру лісу та лісничому Маяцького лісництва дочірнього товариства "Слов'янський лісгосп" у Донецькій області повідомлено про підозру в незаконному вирубуванні та збуті дерев, а також зловживанні владою або службовим становищем, скоєним за попередньою змовою, повідомляє Донецька обласна прокуратура в п’ятницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого до червня минулого року 30-річний майстер лісу та 41-річний лісничий здійснили порубку 99 дерев Маяцького лісництва, без спеціального дозвільного документа. Далі правопорушники реалізували деревину неофіційно, а кошти розподіляли між собою. Таким чином, держпідприємству завдано збитків майже на 500 тис. грн.

 

 

Теги: #підозра #вирубування #лісничий
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