Генсек НАТО на заяву лідерів РФ та Китаю не розширюватися: Це не про НАТО, а про повагу до права націй на вибір

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував спільну заяву лідерів Росії та Китаю Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна з вимогою до Альянсу не розширюватися.

"Йдеться принципово не про розширення НАТО. Йдеться про повагу до права кожної суверенної нації обирати свій власний шлях, зокрема хочуть вони належати до НАТО чи не належати до НАТО. НАТО поважає ці незалежні, суверенні, вільні позиції. І НАТО ніколи не примушувало якусь країну вступати до нашого Альянсу. Але багато країн фактично через демократичні процеси вирішили, що вони хочуть бути частиною НАТО", - сказав Столтенберг, коментуючи відповідну заяву в п'ятницю на прохання журналіста у програмі MSNBC "Morning Joe".

Водночас він наголосив, що розширення Альянсу, до "якого приєдналися країни Центральної та Східної Європи, за останні десятиліття стало великою історією успіху".

"Кількість членів майже подвоїлася після закінчення холодної війни. І це допомогло поширити свободу і демократію в усій Європі. Тож ідеться про повагу до незалежного суверенного вибору незалежних націй, а не про повернення до епохи сфер впливу, коли великі держави вирішують, що можуть робити маленькі сусіди, а що ні", - переконаний генсек НАТО.

Як відомо, у рамках візиту президента РФ Путіна до Пекіна 4 лютого було прийнято спільну з главою КНР заяву, в якій було сказано, що "китайська сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових безпекових гарантій у Європі".

"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів холодної війни, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їхніх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об'єктивно та справедливо ставитись до мирного розвитку інших держав", – заявили вони.