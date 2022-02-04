Варшава наступного тижня відправить в Україну перший вантаж військового призначення

Польща має намір розпочати постачання вантажів військового призначення в Україну наступного тижня, повідомив у п'ятницю польський телеканал Polsat, який процитував голову польського уряду Матеуша Моравецького.

"Перший транспорт із військовим вантажем вирушить в Україну наступного тижня", - наводить телеканал слова прем'єра Польщі.

Раніше про готовність Варшави передати Україні оборонне озброєння заявляв голова польського бюро національної безпеки Павел Солох.

"У тісному контакті з президентом було ухвалено рішення про передачу боєприпасів оборонного призначення українській стороні. Це рішення доопрацьовує міністр національної оборони", - сказав Солох.

Він наголосив, що "йдеться саме про оборонне озброєння, а не наступальне".