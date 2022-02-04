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08:52 04.02.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 388 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 388 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок п'ятниці досягла 388 млн 66 тис. 90, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 712 тис. 458 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 75 млн 962 тис. 5 інфікованих COVID-19, кількість летальних наслідків склала 896 тис. 583.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 41 млн 952 тис. 712, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 500 тис. 55.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 26 млн 107 тис. 894 особи, з них померло 630 тис. 301.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок п'ятниці 735,3. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 756 людей, Індії – 357, Бразилії – 2 тис. 931.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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