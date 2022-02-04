США почали перекидання військових до Європи

Перший транспортний літак з американськими військовими у четвер вилетів із бази "Форт-Брегг" (штат Північна Кароліна, США) до Європи в рамках перекидання сил у регіон у зв'язку із ситуацією навколо України.

"Перший військово-транспортний літак Боїнг C-17 із солдатами 18-го повітряно-десантного корпусу на борту вилетів з Форт-Брегга до Європи", - йдеться у Twitter новинного авіаційного порталу Airlive.

Раніше в четвер американський телеканал ABC повідомив, що на базі "Форт-Брегг" триває посадка солдатів у літаки C-17, які прямують до Східної Європи.

Пентагон напередодні повідомив, що президент США Джо Байден офіційно схвалив розгортання 3 тис. військовослужбовців США у Польщі, Німеччині та Румунії у рамках зусиль щодо підтримки країн НАТО у Східній Європі.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі уточнив, що близько 2 тис. військових буде перекинуто зі Сполучених Штатів до Польщі та Німеччини. Крім того, близько 1 тис. з військових, що базуються в Німеччині, будуть переведені до Румунії. Кірбі сказав, що ротацію буде здійснено найближчими днями, але на непостійній основі.

Він зазначив, що сили, які перекидаються, не призначені для ведення бойових дій в Україні.

"Ці сили не мають наміру воювати в Україні", - сказав представник Міноборони США.