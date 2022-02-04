Події

07:34 04.02.2022

Дезінформація РФ йде врозріз із заявами Москви про бажання вести діалог щодо ситуації навколо України

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Дезінформація РФ йде врозріз із заявами Москви про бажання вести діалог щодо ситуації навколо України

Влада РФ запевняла в прагненні вести діалог щодо України, проте дії Москви, включно з дезінформацією та планами сфабрикувати відеозаписи для приводу нападу на Україну, говорять про інші наміри, заявив у четвер представник Держдепу США Нед Прайс.

"Росія сигналізувала, що хоче продовжувати дипломатичні переговори як засіб деескалації, але подібні дії змушують припустити інше", - сказав він на брифінгу.

Він повторив заяви влади США, що Росія має намір використовувати в кампанії з дезінформації сфабриковані відеозаписи. Прайс уточнив, що такий метод є лише одним із цілого набору засобів, які вивчає Росія, щоб задіяти "як фальшивий привід з метою розпочати та потенційно виправдати військову агресію проти України". За його словами, США не знають, яких методів може вдатися найближчими днями РФ, проте Вашингтон розкриває їх, щоб переконати Росію не діяти так у майбутньому.

Прайс зазначив, що США продовжать обговорювати із союзниками "дезінформацію та інші гібридні тактики проти України" з боку Росії.

"Ми знову закликаємо Росію зупинити її руйнівну та дестабілізаційну кампанію з дезінформації, сприяти деескалації ситуації та дотримуватися діалогу та дипломатії для мирного врегулювання", - резюмував він.

Раніше в четвер газета The New York Times повідомила з посиланням на неназваних високопосадовців США, що Росія має намір зімітувати напад українських військових з метою отримати привід для вторгнення в Україну.

Пізніше представник Пентагону Джон Кірбі заявив: у Вашингтоні вважають, що Росія може готувати такі фальшиві відеозаписи.

 

 

Теги: #сша #україна #росія #дезінформація
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