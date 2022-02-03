Події

15:31 03.02.2022

США ліквідували ватажка "ІД" під час операції на північному заході Сирії - Байден

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США ліквідували ватажка "ІД" під час операції на північному заході Сирії - Байден

Американські військові провели контртерористичну операцію на північному заході Сирії і знищили одного з ватажків "ІД" Абу Ібрагіма аль-Гашемі, йдеться у заяві президента США Джо Байдена, поширеній у четвер Білим домом.

"Минулої ночі за моєю вказівкою збройні сили США провели контртерористичну операцію на північному заході Сирії, щоб захистити американський народ і наших союзників та зробити мир безпечнішим", - ідеться у ньому.

У заяві зазначається, що під час операції було знищено одного з ватажків угруповання Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші. Жоден з американських військових під час операції не постраждав.

Байден пообіцяв виступити з промовою на цю тему пізніше у четвер.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що американський спецназ провів найсерйознішу за останні роки спецоперацію проти екстремістів у сирійському Ідлібі. 

Теги: #сирія #сша #спецоперація #байден #іділ
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