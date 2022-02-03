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14:56 03.02.2022

Студенти Києво-Могилянської академія оголосили страйк і мають намір вийти на пікет

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Студенти Києво-Могилянської академія оголосили страйк і мають намір вийти на пікет

Органи студентського самоврядування Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) оголосили страйк і мають намір вийти на пікет.

"Конференція студентів у відповідь на запит студентської колегії НаУКМА підтримала оголошення безстрокового студентського страйку. Чому ухвалено рішення? Міністерство освіти і науки України перевищило свої повноваження і не визнало результатів виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Ми вважаємо наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію і знеціненням академічних свобод. У міністерства немає повноважень щодо визнання або невизнання результатів голосування. Такі повноваження надано законом "Про вищу освіту" виключно організаційному комітету виборів", - ідеться у спільній заяві органів студентського самоврядування Києво-Могилянської академія.

Згідно з заявою, з ініціативи студентів вишу створено страйковий комітет щодо організації акцій протесту проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

До страйкового комітету долучилися представники органів студентського самоврядування, а саме студентської колегії та конференції студентів, керівники студентських організацій, представники викладачів і працівників університету.

Також повідомляється, що 4 лютого під будівлею Кабінету Міністрів відбудеться мітинг "Міністр тимчасовий, Могилянка - вічна!".

Вимогами будуть: відставка міністра освіти Сергія Шкарлета; підписання контракту з обраним президентом вишу Сергієм Квітом; автономія українських університетів.

Як повідомлялося, 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на обіймання посади президента вишу, вибори мають відбутися 27 квітня.

Зазначається, що таке рішення ухвалено через те, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та статуту університету в процесі проведення виборів Києво-Могилянської академія.

Наглядова рада Києво-Могилянської академії засуджує рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента вишу.

Теги: #страйк #наукма #міносвіти #студенти
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