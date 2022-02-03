Події

09:55 03.02.2022

Вантажівка зіткнулася з пасажирським поїздом на Рівненщині, постраждав машиніст - ДСНС

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У м. Дубно сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського поїзда сполученням "Київ-Івано-Франківськ" та вантажного автомобіля, постраждав машиніст, повідомляє пресслужба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

"3 лютого о 01:58 від працівників швидкої медичної допомоги на спецлінію "101" надійшло повідомлення, що у м. Дубно на вул. Мостова на регульованому залізнично-дорожньому переїзді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського поїзда сполученням "Київ-Івано-Франківськ" та вантажного автомобіля марки SCANIA. Є постраждалий машиніст, якого необхідно деблокувати зі знівеченого локоматива поїзда", - йдеться в повідомленні.

Так, рятувальники розблокували травмованого машиніста. Постраждалий перебуває у лікарні, його стан оцінюють медики.

Зазначається, що внаслідок ДТП пошкоджено локомотив поїзда та причіп вантажівки. Постраждалих серед пасажирів поїзда немає.

Усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

У свою чергу АТ "Укрзалізниця" повідомляє, що пасажирський поїзд №43 "Київ-Івано-Франківськ" зіткнувся з вантажівкою, водій якої виїхав на залізничний переїзд, унаслідок інциденту травмовано машиніста поїзда та водія автомобіля.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько години ночі на регульованому переїзді.

"Поїзду №43 "Київ-Івано-Франківськ" було замінено локомотив, його відправлено за маршрутом, орієнтовний час затримки - понад 5 годин. Крім того, через зазначену ДТП затримується в дорозі на майже 30 хвилин поїзд №95/96 "Київ-Рахів" , - йдеться у повідомленні.

Теги: #дснс #дтп #рівненська_область
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