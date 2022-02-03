Закликаємо РФ виконувати свої зобов'язання не на словах, а на ділі – посольство США у Києві

У посольстві США в Києві відреагували на обстріл російським безпілотником контрольно-пропускного пункту "Гнутове" і закликали Російську Федерацію виконувати зобов'язання щодо дотримання режиму "тиші" на Донбасі "не на словах, а на ділі", повідомила пресслужба посольства у Тwitter.

"Минулого тижня в Парижі Росія зобов'язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані Російською Федерацією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", наразивши на небезпеку цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов'язання. Не на словах, а на ділі", - йдеться у повідомленні.

Раніше у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС) опублікували відео обстрілів КПВВ "Гнутове".