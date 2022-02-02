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17:55 02.02.2022

Захід робить велику помилку, дозволивши Росії нав'язати дискусію – глава МЗС України

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Захід робить велику помилку, дозволивши Росії нав'язати дискусію – глава МЗС України

Захід робить велику помилку, дозволивши Росії нав'язати дискусію, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи вимогу РФ щодо нових письмових відповідей із боку західних країн.

"Захід робить велику помилку. Він дозволив Росії нав'язати дискусію. Коли Росія запитує "Поясніть нам, як ви збираєтесь гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди російській безпеці?", всі сіли писати відповіді. Натомість потрібно не відповідь писати, а поставити Росії таке саме запитання: "Ні, дорога Росіє, спочатку ти маєш пояснити як держава, яка розв’язала війну проти Грузії, проти України, як держава, яка окупувала чужі території, як держава, яка вчиняє кібератаки, вбивства, дезінформацію на території країн-членів НАТО та ЄС, ти маєш пояснити, як ти припиниш завдавати шкоди нашій безпеці. Якщо ти така схвильована своєю безпекою, це ти маєш пояснити, як ти не будеш зміцнювати свою безпеку за наш рахунок", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві в середу.

Міністр наголосив, що треба принципово змінити нинішній хід дискусії, і Україна почала дуже відверто говорити про це із партнерами.

"Захід має перейти в дипломатичний контрнаступ. Україна вже в нього перейшла, ми конструктивні. Але ми проти того, щоб Росія нав'язувала порядок денний", - наголосив Кулеба.

Теги: #рф #кулеба #захід
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