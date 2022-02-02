Події

17:36 02.02.2022

Російські найманці двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі - штаб ООС

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Російські найманці двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі - штаб ООС

Російські найманці на Донбасі з початку доби, 2 лютого, двічі порушили умови режиму припинення вогню, втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове", що в Донецькій області. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Крім того, у напрямку Талаківки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл", - додали в штабі.

Теги: #оос #ситуація
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