Російські найманці двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі - штаб ООС

Російські найманці на Донбасі з початку доби, 2 лютого, двічі порушили умови режиму припинення вогню, втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове", що в Донецькій області. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Крім того, у напрямку Талаківки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл", - додали в штабі.