Пентагон привів додатково кілька тисяч військових США у стан готовності на випадок відправлення до Європи

Міністерство оборони США розпорядилося привести в стан готовності ще кілька тисяч американських військових на випадок відправлення до Європи через напружену обстановку навколо України, повідомляє газета Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на офіційних осіб США.

"Пентагон розпорядився привести в готовність ще кілька тисяч військових на випадок розміщення (у Європі - ІФ), крім 8,5 тис. військових, які отримали таке розпорядження минулого тижня", - повідомляє видання.

Очікується, що пізніше в середу Пентагон оголосить, що президент США Джо Байден дав офіційне схвалення на розгортання додаткових сил у Східній Європі.

У січні Пентагон повідомив, що привів у стан підвищеної готовності 8,5 тис. військових на випадок, якщо потрібно буде перекинути їх до Європи у зв'язку із ситуацією навколо України.

Як повідомляв представник Міноборони США Джон Кірбі, кілька повітряно-десантних дивізій армії США входять до числа військових підрозділів, приведених у стан підвищеної бойової готовності для можливого розгортання у Східній Європі в разі загострення ситуації в Україні.

Наразі заплановано, що 8,5 тис. американських військовослужбовців увійдуть до складу сил швидкого реагування НАТО чисельністю 40 тис. Вони є об'єднаною оперативною групою військ дуже високого ступеня боєготовності, бойових літаків, кораблів і сил спеціальних операцій.