Події

14:39 02.02.2022

В Італії померла актриса Моніка Вітті, яка грала у фільмах Антоніоні

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В Італії померла актриса Моніка Вітті, яка грала у фільмах Антоніоні

В Італії на 92-му році життя померла актриса Моніка Вітті, яка здобула широку популярність після роботи у фільмах Мікеланджело Антоніоні, повідомляє в середу італійська газета La Repubblica.

Про смерть актриси повідомив її чоловік Роберто Руссо. Довгі роки Вітті страждала на хворобу Альцгеймера і не з'являлася на публіці.

Акторка народилася 1931 року в Римі, її справжнє ім'я Марія Луїза Чечареллі. Вона п'ять разів була удостоєна національної італійської премії "Давид ді Донателло" за найкращі жіночі кіноролі.

Широку популярність вона здобула завдяки роботам у фільмах Антоніоні - Моніка Вітті зіграла в таких кінокартинах, як "Пригода", "Ніч", "Затемнення", "Червона пустеля".

Наприкінці 1980-х років вона закінчила кінокар'єру, але продовжила роботу на телебаченні та в театрі. 1995 року на Венеціанському кінофестивалі її удостоїли премії "Золотий лев за кар'єру", яку вручають за сукупність досягнень у сфері кінематографа.

Теги: #актриса #італія #смерть
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