Представники США, Японії та Південної Кореї засудили нещодавні запуски ракет КНДР

Заступник держсекретаря США Венді Шерман обговорила ситуацію на Корейському півострові з першим заступником міністра закордонних справ Республіки Корея Цой Чен Гуном та заступником міністра закордонних справ Японії Морі Такео, повідомляє держдеп.

"Заступник держсекретаря Шерман засудила нещодавні запуски балістичних ракет КНДР як такі, що порушують резолюції Ради Безпеки ООН і дестабілізують ситуацію в регіоні, а також обговорила поточні зусилля щодо досягнення повної денуклеаризації Корейського півострова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шерман і заступники глав МЗС Японії та Південної Кореї підтвердили важливість тристоронньої співпраці між США, Республікою Корея та Японією у "вирішенні нагальних проблем у регіоні та в усьому світі".

"Заступник держсекретаря наголосила на незмінній готовності США вести серйозну і послідовну дипломатію з КНДР, щоб домогтися відчутного прогресу", - додали в американському зовнішньополітичному відомстві.

Минулої неділі Північна Корея запустила невідомий снаряд у бік Японського моря. За оцінками військових експертів, снаряд був балістичною ракетою. За даними південнокорейських військових, пуск був здійснений із північної провінції Чаган, ракета пролетіла близько 800 км на максимальній висоті 2 тис. км.

У свою чергу Пхеньян підтвердив у понеділок, що провів випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності.

Цей пуск став сьомим за рахунком КНДР у 2022 році.

У 2018 році північнокорейський лідер Кім Чен Ин на першій зустрічі з президентом США Дональдом Трампом зобов'язався відмовитися від пусків МБР та ядерних випробувань.